Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt
1 saat önce
Erdoğan, "Sayın Başkan (Trump), insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak.
Erdoğan, "Sayın Başkan (Trump), insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:52
Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak Erdoğan'dan Trump'a ateşkes yanıtı: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı