Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

1 saat önce

Erdoğan, "Sayın Başkan (Trump), insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt, System.String[]

Erdoğan, "Sayın Başkan (Trump), insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." dedi.

Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:52 
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