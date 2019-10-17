Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak"
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak"
Canlı yayında Trump'ın mektubuyla ilgili Hande Fırat'ı, şaşkına çeviren sözler: Mektup gönderene g....ş zaten Son dakika: Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak