Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: 'Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak"

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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