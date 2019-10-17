Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta, "İnsanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta, "İnsanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaja yanıt verdi. Erdoğan, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak. Şundan eminim ki ortak çabamız bölgede barış ve istikrarı destekleyecek" dedi. - ANKARA
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