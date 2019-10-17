Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: 'Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak"

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta, "İnsanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta, "İnsanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaja yanıt verdi. Erdoğan, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak. Şundan eminim ki ortak çabamız bölgede barış ve istikrarı destekleyecek" dedi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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