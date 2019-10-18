Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: 'Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta, "İnsanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta, "İnsanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaja yanıt verdi. Erdoğan, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak. Şundan eminim ki ortak çabamız bölgede barış ve istikrarı destekleyecek" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçici ateşkes sonrası terörist elebaşı Mazlum Kobani'den ilk yorum geldi
Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk tepki: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:24:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: "Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]