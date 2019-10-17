Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile varılan anlaşmayı duyurduğu sosyal medya iletisine Cumhurbaşkanı Erdoğan yorum yaparak yanıt verdi. Trump'ın 'milyonlarca hayat kurtulacak' mesajına Erdoğan, 'terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat' kurtarılacak diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile varılan anlaşmayı duyurduğu sosyal medya iletisine Cumhurbaşkanı Erdoğan yorum yaparak yanıt verdi. Trump'ın 'milyonlarca hayat kurtulacak' mesajına Erdoğan, 'terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat' kurtarılacak diye cevap verdi.



Ayrıntılar geliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:42 
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