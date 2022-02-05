Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bu açıklama üzerine bütün parti liderleri Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bu dileklere yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün parti liderleriyle ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye teşekkürlerini sosyal medyadan paylaştı. O mesajlar şöyle: