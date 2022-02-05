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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları

05.02.2022 18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronaya yakalanması üzerine geçmiş olsun mesajlarını ileten parti liderlerine, Erdoğan'dan yanıt geldi: Eşim ve kendim adına teşekkürler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bu açıklama üzerine bütün parti liderleri Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bu dileklere yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün parti liderleriyle ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye teşekkürlerini sosyal medyadan paylaştı. O mesajlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları - Son Dakika


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