Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine görevinde başarılar diledi. - BAKÜ
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