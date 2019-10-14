Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine görevinde başarılar diledi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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