Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:



"İnsanlar arasında anlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin teminatı olan dil, kültürlerin ve medeniyetlerin köşe taşı, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasında en etkili araçtır. Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan kadim dilimiz Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur. Asya içlerinden Avrupa'nın ortasına kadar oldukça büyük bir coğrafyaya yayılan Türkçemiz, farklı şive ve ağızlara ayrılmasına rağmen, kardeş halklar arasında aramızda kurulan güçlü bağların temelidir. Hoşgörünün, barışın ve sevginin dili Türkçemiz, ortak bir maziye sahip halklar arasında yıkılmaz gönül köprüleri kurmuştur. Türkçemizin, sahip olduğu sözcük varlığının yanı sıra deyim, atasözü ve vecize hazinesi bakımından da dünyanın önde gelen dilleri arasında yer alması, milletimiz için bir gurur vesilesidir. Türkçemizi sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak daha yükseklere taşımak, yabancı kelime istilasına karşı korumak, seçkin eserler üreterek Türkçemizin itibarını yükseltmek hepimize düşen en büyük sorumluluktur. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve daha nicelerinin evrensel mesajlarının tüm insanlığa ulaştıran dilimizin korunması ve zenginleştirilmesinin yanı sıra gelecek kuşaklara miras olarak aktarılabilmesi için, bütün vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti ve özeni göstereceklerine inanıyorum. Türk Dil Bayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, tüm milletimiz için bu doğrultuda hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." - ANKARA