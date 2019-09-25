Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, 'türk dil bayramı' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkçemizi sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak daha yükseklere taşımak, yabancı kelime istilasına karşı korumak, seçkin eserler üreterek Türkçemizin itibarını yükseltmek hepimize düşen en büyük sorumluluktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, insanlar arasında anlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin teminatı olan dilin, kültürlerin ve medeniyetlerin köşe taşı, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasında en etkili araç olduğunu bildirdi. Türkçe'nin dünyanın sayılı dilleri arasında yer aldığını kaydeden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadim dilimiz Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur. Asya içlerinden Avrupa'nın ortasına kadar oldukça büyük bir coğrafyaya yayılan Türkçemiz, farklı şive ve ağızlara ayrılmasına rağmen, kardeş halklar arasında aramızda kurulan güçlü bağların temelidir. Hoşgörünün, barışın ve sevginin dili Türkçemiz, ortak bir maziye sahip halklar arasında yıkılmaz gönül köprüleri kurmuştur. Türkçemizin, sahip olduğu sözcük varlığının yanı sıra deyim, atasözü ve vecize hazinesi bakımından da dünyanın önde gelen dilleri arasında yer alması, milletimiz için bir gurur vesilesidir. Türkçemizi sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak daha yükseklere taşımak, yabancı kelime istilasına karşı korumak, seçkin eserler üreterek Türkçemizin itibarını yükseltmek hepimize düşen en büyük sorumluluktur."

'VATANDAŞLARIMIZIN GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEKLERİNE İNANIYORUM'

"Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve daha nicelerinin evrensel mesajlarının tüm insanlığa ulaştıran dilimizin korunması ve zenginleştirilmesinin yanı sıra gelecek kuşaklara miras olarak aktarılabilmesi için, bütün vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti ve özeni göstereceklerine inanıyorum" diyen Erdoğan, mesajında " Türk Dil Bayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, tüm milletimiz için bu doğrultuda hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.