Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin

14.12.2020 20:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türk Lirası'na yatırım çağrısında bulunan Erdoğan "Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, Türk Lirası'na yatırım çağrısında da bulundu.

"BİRİKİMLERİNİZİ DOLARDAN TL'YE ÇEVİRİN"

Vatandaşların tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istediklerini dile getiren Erdoğan, "Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin. Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır" dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"TL'YE OLAN GÜVENİ ARTIRMAK İÇİN PİYASA DOSTU ADIMLAR ATILDI"

"Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni artırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı. Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk primlerinde düşüş ve TL'de değerlendirme yaşandı. Vatandaşlarımızın döviz talebi de azalma eğilimine girdi. Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

"ULUSLARARASI YATIRIMCI GİRİŞLERİ 2 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Sadece Hazine tahvil ve hisse senedinde uluslararası yatırımcı girişleri 2 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki dönemde de uluslararası yatırımcıların TL'ye ilgisinin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz. İktidarda bulunduğumuz 18 yıl boyunca mali disiplinin korunması hususunda çok büyük hassasiyet gösterdik. Salgın nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederken kamu harcamalarındaki disiplini göz ardı etmiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin

Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin - Son Dakika Ekonomi


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