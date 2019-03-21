Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz' Mesajı

17 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Günü'nü paylaştığı Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz' Mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Günü'nü paylaştığı Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum."

Kürtçe olarak ise "Cejna Newroze ku mizginiya hatina bihare dide me, ji bo me hemü cudahiyan ji hole radike. Ez Cejna Newroze ya ku te wateya xwediderketina paşeroj ü peşeroja me ya di nav yekiti ü bihevrebüne de piroz dikim" ifadesini kullandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:47 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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