CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKEŞ İÇİN ANMA MESAJI - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKEŞ İÇİN ANMA MESAJI
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:03 Kaynak: DHA
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