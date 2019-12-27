Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye, Twitter, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:24 Kaynak: AA
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