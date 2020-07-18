Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili yaptığı paylaşımda, 2022 yılı sonunda seri üretime başlanmasının ardından senede 175 bin araç üretileceğini, 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon aracın piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili yaptığı paylaşımda, 2022 yılı sonunda seri üretime başlanmasının ardından senede 175 bin araç üretileceğini, 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon aracın piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. 'Devrim otomobilini' müzeye mahkum edenler, 'devrin otomobilinin' yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, "Aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur" başlıklı bir grafiğe de yer verdi.

Grafikte, Erdoğan'ın bugün, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmadan başlıklar yer aldı.

Teknik detayların aktarıldığı grafikte, tesisin yapımının 18 ayda tamamlanacağı, 2021 yılında hat montajlarına başlanacağı, 2023 yılına kadar 4 bin 300 kişinin istihdam edileceği, 2022 yılı sonunda ilk seri üretimin gerçekleşeceği, yılda 175 bin araç üretileceği, 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon aracın piyasaya sürüleceği bilgileri yer aldı.

Paylaşımda, "Türkiye'nin Otomobili"nin fotoğrafı da kullanıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

23:10 Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler 21:34 Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
23:10
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
22:11
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
21:34
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 23:36:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]