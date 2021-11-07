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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: Milletvekilliğine de son verilmeli - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: Milletvekilliğine de son verilmeli

07.11.2021 21:07
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: Milletvekilliğine de son verilmeli

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: Milletvekilliğine de son verilmeliCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına ilişkin sözlerine, "Yenilir, yutulur bir şey değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: Milletvekilliğine de son verilmeli

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına ilişkin sözlerine, "Yenilir, yutulur bir şey değildir. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş 3'üncü Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na telefonla katıldı. Gönlünün bu toplantıyı yüz yüze yapmayı arzu ettiğini belirten Erdoğan, cumartesi günü Batman'ı ziyaret ettiğini ve muhteşem programlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, "Valilik Meydanı'nda ve Ilısu Barajı açılışında binlerce Batmanlı kardeşime hitap ettik. Akşam gençlerle beraber olduk. Onlarla gerçekten çok farklı bir akşam yaşadık. Kürtçe, Türkçe türküler, şarkılar söyledik. Kürt genç kardeşlerimizin heyecanına, coşkusuna şahit olduk" dedi.'BİR ŞEHİT AİLESİNE KÜFRETMESİ YENİLİR YUTULUR BİR ŞEY DEĞİL'Katılımcılardan bir arzusu olduğunu dile getiren Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesini eleştirdi. Erdoğan, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: "İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor."'GEREKEN CEVABI MİLLET OLARAK VERMEMİZ LAZIM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Dün Batman'da ben bu heyecanı, bu coşkuyu gördüm, daha önce Diyarbakır'da gördüm. Bütün bunlarla beraber şu anda gittiğim her yerde bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. Özellikle hanım kardeşlerimin gayretleri birçok şeyi değiştirecektir. Bundan dolayı ben sizin gayretlerinizi çok önemsiyorum ve bu yaptığınız toplantı sebebiyle de sizleri kutluyorum. Çalışmanızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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