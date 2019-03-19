Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter Paylaşımı

57 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kullanıcının Twitter paylaşımına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter Paylaşımı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kullanıcının Twitter paylaşımına cevap verdi.

Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ebru Çam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından AK Parti'nin Kocaeli mitingine ilişkin, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yazarak yayımladığı videoyu paylaştı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Çam, "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle... Üzüldüm valla orada olmadığıma gözlerim doldu. 'bu güller senin için, bu gönül ikimizin...'" yazdı. Çam, Twitter mesajına kalp ve Türk bayrağı ekledi.

Buna cevap veren Erdoğan, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...' yazdı.

Gülümseyen yüz emojisi de kullanan Erdoğan, Çam'ı Ankara mitingine davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 22:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter Paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]