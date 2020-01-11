Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için yayımladığı taziye mesajında, "Umman'ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullanarak, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti.

ANKARA


Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı
Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
00:28 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes... - Son Dakika
00:24 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan: ekonomide türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında - Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika
00:16 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:30:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]