Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

29.04.2022 12:40

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Umre ziyareti gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

MEKKE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Umre ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti. Cidde'de resmi törenle karşılanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüşen Erdoğan daha sonra Mekke'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ziyareti çerçevesinde Kabe'ye geçerek Umre yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umre sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Erdoğan, bugün Suudi Arabistan temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mekke, Umre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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