Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Vesayet odakları AK Parti'nin iktidarını uzun süre kabullenemedi. Bugün dahi ellerine imkan geçse, yine AK Parti'yi yerle yeksan etmek isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın"

"2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, yüzde 10 artış ile 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, yüzde 10 artış ile 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" dedi.

AK Parti TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine müjde verdi.

"500 liradan yüzde 10 artış ile 550 liraya çıkıyor"

Üniversite öğrencilerine müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, bu rakamlar 500 liradan yüzde 10 artış ile 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan şimdi 550 liraya çıkıyoruz. Nereden nereye. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" diye konuştu.

"Her biri en ileri donanıma sahip 5 bin 500 ambulansa sahip bir Türkiye var"

AK Parti dönemlerinde yapılan hizmetleri ile hayata geçirilen reformları anlatan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemlerden örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin sağlığı buna teslim edildi, maalesef sağlıksız bir Türkiye çıktı. Adeta çoğu kaporta ve motordan ibaret 618 ambulansa sahip bir ülke devralmıştık. Bugün uçağı, deniz motoru, paletlisi, tekerleklisi ile her biri en ileri donanıma sahip 5 bin 500 ambulansa sahip bir Türkiye var. Bunlar özellikle yaşı 35 altında olanların anlamakta zorluk çekecekleri büyük bir değişimin ifadesidir" şeklinde konuştu.

"Tüm savunma sanayi ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla üretebilir hale gelmemiz çok yakındır"

Savunma sanayinde yerli üretimi yüzde 20'den yüzde 70'e çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, "Geldiğimizde yerli olarak yüzde 20, ama şimdi yüzde 70 'e varan üretimi savunma sanayimiz yakaladı. Bugün Türkiye milli güvenliği için kimin ne dediğine bakmadan istediği gibi operasyon yapabiliyorsa bunu savunma sanayine borçluyuz. İnşallah kendi savaş uçağımızdan her türden motorumuza kadar tüm savunma sanayi ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla üretebilir hale gelmemiz çok yakındır" ifadelerini kullandı.