Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

28 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl önceki bir seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından "tbt" (Throw Back Thursday) etiketiyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl önceki bir seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından "tbt" (Throw Back Thursday) etiketiyle paylaştı.

Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden, 2004'te İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

Erdoğan, "tbt" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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