Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan , Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin , polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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