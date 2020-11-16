Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Vaniköy Camii'ne ilişkin paylaşım - Son Dakika

Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

"Bugün İstanbul Boğazı 'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.

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