Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs mesajı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs mesajı
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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