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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden usta oyuncunun kızına taziye telefonu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in kızını telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden usta oyuncunun kızına taziye telefonu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in kızını telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 91 yaşındaki ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu
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