Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Videolu Teşekkür
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yayımladığı video ile teşekkür etti.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbim'in en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla" dedi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:13 Kaynak: İHA
Ajda Pekkan, Katıldığı Programda Erkekleri Nasıl Etkilediğini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Doğum Günü Videosu Büyük İlgi Gördü
İstanbul'da Metro İstasyonunda Polisleri Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı
Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız