Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Videolu Teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Videolu Teşekkür

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Videolu Teşekkür, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı video ile teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbim'in en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

Twitter, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ajda Pekkan, Katıldığı Programda Erkekleri Nasıl Etkilediğini Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Doğum Günü Videosu Büyük İlgi Gördü

İstanbul'da Metro İstasyonunda Polisleri Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 06:31:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Videolu Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]