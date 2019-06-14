Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VİP krizi yorumu: "Affedilemez bir yanlış"
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında yaşananlarla ilgili, "Valiler başkanların o ildeki temsilcisidir.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ordu
Valisi Seddar Yavuz ve Millet İttifakı'nın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
arasında yaşananlarla ilgili, "Valiler başkanların o ildeki temsilcisidir. ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin bu ifadeyi kullanma hakkı yoktur. Olamaz, belediye başkan adayı
olarak henüz bu devleti tanımamış, protokolü bilmiyor. Bundan dolayı da küfür gibi affedilemez bir yanlışı da yapmışlardır" dedi.
(İHA)
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