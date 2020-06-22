Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yakınlarını kaybedenlere taziye telefonu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinde 4 kişinin öldüğü, kayıp bir kişinin arandığı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da inceleme sırasında Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Bingöllü aileye taziye dileklerini iletti.

Bakan Soylu ve Pakdemirli, Bilen ailesinin fertlerinin kayıp 16 yaşındaki Derya için bekledikleri Kayacık Mahallesi'ne gittiler. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da bilgi verdi. Bu esnada Cumhurbaşkanı Bilen ailesinin fertlerine telefonda taziye dileğinde bulundu.

Bir felaket yaşandığını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Felaket neticesinde 5 tane kardeşimizi şu anda kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Biz kazaya kadere iman etmiş insanlarımız. Dolayısıyla biz biliyoruz ki kaza ve kader Allah'tandır. Bize düşen şüphesiz ki tedbirdir. Bu kazalar bazen tedbiri de aşıyor. Onun için kaybettiğimiz kardeşlerimizin ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün bu ailelere benim bu dileklerimi iletirseniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel mağduru ailelere her türlü destek ve yardımcı olunması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayıp Derya'nın da bulunmasıyla cenazelerin 5'inin Bingöl'e götürüleceğini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bingöl'e de selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendiren İçişleri Bakanı Soylu, "Arama çalışması devam ediyor. 5 kişinin 4'üne ulaşıldı. 5.cisi Derya diye yeğenleri. Bingöllü aile. Bingöl'e götürecekler. Selin evi aldığı yer. Bütün akrabalar da buradalar. Hem yaşayan hem Bingölden gelenler. Dudaklı köyündeki engelli kardeşimizi de bugün toprağa vereceğiz. Biz milletvekillerimiz burada, Tarım Bakanımız burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepimiz buradayız. Valimiz koordine etti. O engelli kardeşimizin cenazesine katılacağız. Oradaydık buraya geldik" diye konuştu.

Öte yandan Dudaklı Köyü'nde selden kaçamayarak vefat eden Kader Akbaba'nın (24) cenazesi de köyünde bakanların katılımıyla toprağa verilecek.

(İHA)