Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı (DDK) Yunus Arıncı ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Basına kapalı programın ardından fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar
Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler TBMM'de onaylanan Libya Tezkeresi neleri öngörüyor? İşte 4 maddede tezkere metni Son dakika: Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici

Son Dakika Haberleri
01:21 İstanbul'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
01:06 Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı - Son Dakika
01:01 Kombi alev aldı, ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:59 Çorum'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
00:58 Çorum'da şehit ateşi düştü - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 01:24:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]