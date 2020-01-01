Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 yılının milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"10 yılda neler yaptık?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "10 yılda neler yaptık?" başlığı altında bir de grafik paylaştı.

Görselde son 10 yıl içinde yapılan köprüler, havalimanları, yüksek hızlı tren hatları ve hafızalara kazınan bazı eserler ile yerli silah ve savunma sistemlerinin üretim ve envantere giriş tarihlerine yer verildi.

Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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