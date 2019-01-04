Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yerel Seçim Genelgesi

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Market Yöneticileri: 25 Kuruşa Satılan Poşetlerden Biz Kar Etmiyoruz

Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var