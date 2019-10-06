Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı
AFAD'dan çok sayıda şehir için sel uyarısı! Aralarında İstanbul da var İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 13 kişi yaralandı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili ürküten açıklama: Büyük depremi öne çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:40:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]