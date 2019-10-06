Cumhurbaşkanı erdoğan'dan yerlikaya ve imamoğlu'na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul 'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na tebrik telgrafı gönderdi.

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