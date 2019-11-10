Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeşil bir Türkiye için" destek çağrısı Açıklaması
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeşil bir Türkiye için" destek çağrısı Açıklaması

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" yarın 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" yarın 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
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