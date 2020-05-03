Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam eden 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam eden 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi. Hastanelerle ilgili yapım çalışmalarının yer aldığı bir videoda paylaşan Erdoğan, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:41 Kaynak: DHA
Son Dakika Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz