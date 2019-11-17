Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor