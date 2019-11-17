Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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