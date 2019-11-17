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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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