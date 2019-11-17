Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
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