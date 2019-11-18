Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden usta sanatçı Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden usta sanatçı Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.

Haber: ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu
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