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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden usta sanatçı Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden usta sanatçı Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.
Haber: ANKARA,
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