Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' paylaşımı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesine yer verdi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum
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