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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' paylaşımı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesine yer verdi. - ANKARA
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