Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak... - Son Dakika

"İlk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere 1 ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak belirlenmiştir"

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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var