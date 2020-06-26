Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak belirlenmiştir" "İlk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere 1 ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak belirlenmiştir"
"İlk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere 1 ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi"
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27.06.2020 00:20:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YKS' açıklaması: "Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak... - Son Dakika