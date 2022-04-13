Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da Mehmetçikle yaptığı iftara ilişkin paylaşım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da Mehmetçikle yaptığı iftara ilişkin paylaşım

13.04.2022 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da Mehmetçikle yaptığı iftara ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla Mehmetçiklerimizle iftar sofrasındaydık. Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin." ifadelerine yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yüksekova, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da Mehmetçikle yaptığı iftara ilişkin paylaşım - Son Dakika


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