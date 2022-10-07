Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye "Bir gece ansızın gelebiliriz" yanıtı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye "Bir gece ansızın gelebiliriz" yanıtı

07.10.2022 12:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" şeklinde yanıt verdi. - PRAG

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye 'Bir gece ansızın gelebiliriz' yanıtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye "Bir gece ansızın gelebiliriz" yanıtı - Son Dakika
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