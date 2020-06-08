Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Kuru sıkı attığı ülke hangi ülke. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Biraz kendine çeki düzen var, haddini bil. Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı bellidir. Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi sabote edip, bir taraftan Yunan bayrağını, öbür tarafta bir tane paçavra falan asıyorlar, bunları yaptığınız zaman bunlar karşılıksız kalır mı? Siz uyarılara da kulak asmıyorsunuz" dedi.

Bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye karşı tutumuna da cevap veren Erdoğan, "Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı bellidir" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Ayasofya konusunda ise Danıştay'ın vereceği karara göre adım atacaklarının altını çizdi.

COVİD-19 ile Türkiye'nin mücadelesine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin verdiği mücadele ile diğer ülkelerin mücadelesini kıyasladı. Türkiye'nin ekonomik büyümesini de sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "İlk çeyrekte Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak suretiyle. Biz bu dönemde terörle mücadeleyi kesmedik, salgınla mücadelede de biz 102 ülkeye büyük kısmı hibe olmak üzere yardımlar gönderdik" diye konuştu.

"Aşkım" dediği şehir hastanelerinden bahseden Erdoğan, pandemi sürecinde yapılan hastaneleri anlattı. Bu zamana kadar 11 şehir hastanesi yapıldığını, hastanelerin hava erişimi ile entegre oluşunun sağlık turizmine farklılık kazandıracağını belirten Erdoğan, "Bu bizim sağlık turizmini tetikleyecek. Sağlık turizmi ile mevsimlik turizmi açığımızı da kapatacağız. Şu anda bize yurt dışından hastalar gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesi bizde olduğu zaman belediyemiz yapacaktı fakat belediye maalesef şu andaki malum zihniyete kaptırılınca, 'bizim paramız yok, biz yapamayız' dediler. Talimatı verdim, Ulaştırma Bakanlığımız hemen yolları yaptırdı. Metroyu da Ulaştırma Bakanlığımız yapacak" şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Erdoğan, "Bu hafta sonu maalesef piknik alanlarında, yol kenarlarında, asker gidenler falan yaptıkları işler, bunlar doğru şeyler değil. Bu işin telafisi zor. Bu virüs farklı bir virüs. Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarına baktığımız zaman vaka düştü 989'a. Vefat 18'e kadar inmişti, bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakımda 625, biz artık yoğun bakımın daha aşağı inmesini istiyoruz, entübelerin daha aşağı inmesini istiyoruz. Bugün iyileşenlerin sayısı iyi. Vefatı ne kadar sıfırlarsak daha mutlu olacağız. Sayın Trump'a bu akşam rakamları verince 'ooo' dedi" şeklinde konuştu.

DERMAN VE YİĞİT'TEN MÜJDELİ HABER

COVİD-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerdeki rakamları hatırlatan Erdoğan, yapışık ikizler Derman ve Yiğit ile ilgili güzel haberler verdi. Erdoğan, "Bizde çok farklı seyretti, hala da böyle seyrediyor. Biz vatandaşlarımıza ilacında, tedavisinde ayrım yapmıyoruz. Yine ücretsiz veriyoruz. Eğer bu ülkenin Cumhurbaşkanıysam sorumluluğumun altında bu yatıyor. Kenarda köşede bir garip var, bir hasta var, 'bırak ne olursa olsun' diyemeyiz. 2 tane başı yapışık yavru, tersten yapışık, yaşları 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. 'Bu ameliyatı İngiltere'de bir doktor yaptı' dediler. Biz bu iki yavrumuzu, Antalyalı, bunları İngiltere'ye gönderdik. Bizden de iki doktor gönderdik. Bizden giden iki doktor da ameliyata girdiler, 42 kişilik ekip ile bu ameliyat gerçekleşti, hamdolsun bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra, belki 15 gün, belki 1 ay içinde Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle adımı attık, orada da bir Türk armatör, bir de Keşmirli, ikisi de dediler ki, 'bedelini biz ödeyeceğiz' dediler. Öyle olsa da olmasa da biz bu işi zaten üstlenmiştik. Bu yavruların ameliyatı böylece gerçekleşmiş oldu. Yani Türkiye bu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Derman ve Yiğit kardeşlerin ise çarşamba günü Türkiye'ye getirileceği müjdesini verdi.

Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapılacağını belirten ve 30 büyükşehrin tamamına şehir hastanelerinin yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat 'bunun hesabını ver' diyor. Yapılan şey ortada. Devletin cebinden bir kuruş çıkmadan bu hastaneler yapılıyor. Siz bunu devletin bütçesinden yapsanız, sadece faizini yetiştiremezsiniz. Bunlar yatırım deyince akılları başka yerde" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, salgında hayatını kaybeden sağlık görevlilerine de rahmet diledi.

"YATIRIMLARIN DURMASI DİYE BİR ŞEY BİZİM KİTABIMIZDA YAZMIYOR"

Türkiye'nin bu süreçte ekonomik çarklarını dönmeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Yatırımların durması diye bir şey bizim kitabımızda yazmıyor. Bu yıl sonuna kadar biz 15 kadar daha baraj açılışı yapacağız. Bir de temelini atacağımız barajlar var. Ilısu Barajı'ndan bizim yıllık gelirimiz 1,5 milyar lira olacak. Veysel Eroğlu'nun adını oraya verdik. En önemli adımlardan bir tanesi savunma sektörüdür. Savunma sanayinde Türkiye ciddi bir sıçramanın içinde. Bunun içinde en önemli, SİHA'lar, İHA'lar, şimdi Akıncı geliyor. Bunlar olmamış olsaydı, biz terörle mücadelede beklenen başarıyı elde edemezdik. Sağlık sanayinde durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Siparişler yoğun bir şekilde gelmeye başladı. 60 bin civarında sadece solunum cihazı siparişi var. Bir de aşı çalışması yapıyoruz. Bir de Sağlık Vadisi kuruyoruz. ODTÜ'nün çevresinde. Aşı, ilaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor. Şu anda çalışmalar kök hücre, gen tedavisi, ilaç çalışmaları gibi alanlarda araştırma geliştirme yatırımlarımıza önem veriyoruz. Biz 5 milyon 500 bin kişiye biner lira sıkıntılı dönemde destek verdik. Buna bile muhalefet 'ne verdiniz ki' diyor. Bunun dışında ayrıca bizim bir çalışmamız daha var, sosyal dayanışma vakfı bu tür fakir fukaraya kaymakamlıklar vasıtasıyla maaş veriyor. O ayrı bir konu. Ama biz sadece bu süreç içinde biner lira 5,5 milyon verdik. Vefa Sosyal Destek Grubu ev ev dolaşarak gıda dağıtımı yaptılar. Biz önümüzdeki döneme yönelik de, ekonomide yatırımlarımızı artırarak girdiyi çok daha iyi bir noktaya taşıyıp, belki ikinci çeyrekte biraz sıkıntılı olacak ama 3-4'te bu işi toparlayacağız. Faiz aşağı doğru çekildi. Enflasyon da inşallah tekrar düşüşte. Yatırımcımıza diyorum ki, faiz aşağı çekildi, kamu bankaları destek veriyor, hadi bakalım, buyurun yatırıma" dedi.

Fırsatçılarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu sahtekarlara, bu soygunculara karşı başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, Maliye Bakanlığımızın özel ekipleri olmak üzere bunların üzerine gidiyorlar. Nerede bu tür şebekeler yakalanırsa gerekli hesap sorulacak. Piyasa bozucu faaliyetlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Ülkenin ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz, bu da bir terördür" diye konuştu.

"BİZ DÜNYADA DENGELER ÜZERİNDE BİR PLAN YAPIYORUZ"

"Biz tespit edilmiş veya üzerinde çalışmaların yapıldığı alanların dışında birçok alanları farklı bir şekilde değerlendirerek fırsatı dönüştürmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulunan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, "Sayın Putin'e, 'Vatandaşlarınız artık Türkiye'yi özlediler, gelmek istiyorlar, önlerini açın, onlar Türkiye'ye gelsin' dedim. Dün haber geldi, Türkiye'yi gidilebilecek destinasyonlar içine koymuşlar. Sayın Johnson ile bir görüşme yapmıştım, ona da söyledim, 'Bak sen hem Türk'üm diyorsun, İngiltere'den Türkiye'ye gelecek turistler var, önünü açın da bunlar da gelsin' dedim. Orası da Türkiye'yi destinasyonlarının içine koymuş. Şimdi Almanya direniyor. Koalisyon hükümeti malum, Türkiye'ye karşı nedense bir garip bir tavır var. Önümüzdeki günlerde Merkel ile görüşmemiz olacak, onunla da bunları konuşacağız. İnanıyorum ki, Almanya da Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin önünü kesemeyecek. Bir defa bu Schengen'e ters. Dünyada da turizm çok önemli bir görev, çekim alanı oluşturuyor. Bizim başka bir özelliğimiz daha var, Türkiye olarak halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeyiz, ama biz dünyadan kopuk değiliz. Bir başka özelliğimiz var, 'dünya 5'ten büyüktür' diyerek yola çıktık, bunu söyleyerek biz dünyada dengeler üzerinde bir plan yapıyoruz. Bu plan, bir defa kimse 'ben varsam başka kimse yok' deme hakkına sahip değil. Sen varsan senin dışında 196 ülke var. Bir korona virüsü olayı yaşıyoruz, buyurun ne oluyor, güç kalmıyor. Bunu görmemiz lazım. Bunu görerek dayanışma kültürünü kavramamız lazım. Dayanışma kültürünü dünyaya biz korona olayında anlattık. 102 ülkeye bizim yardım elimiz uzandı, onların böyle bir şeyi olmadı. Bizim kadim tarihimizde böyle bir özellik var, bundan hareketle tüm dünyayı kucaklıyoruz. Elimizi tüm insanlığa uzatıyoruz, istiyoruz ki, tüm insanlık aynı ruhla çalışmaya devam etsin. Dünyada barış, özgürlük hakim olsun" şeklinde konuştu.

"HAFTER'E KARŞI DA, HAFTER'İN YANINDA KİM YER ALIYORSA ALSIN ONLARIN KARŞISINDA DURUYORUZ"

ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sorulan soruya cevap veren Erdoğan, Libya konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu akşam ki görüşmemiz bölgedeki gelişmelerle bağlantılı olarak bir özellik arz ediyor. Akşam saatlerinde bu görüşmeyi yaptık. Birinci derecede Libya konusu önem arz ediyordu. Onlar da Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Bizim Libya'da şu anda başarılı bir durumda olduğumuzu teyit etti. Arada aramızda latifeler oluyor, onlara girmeyelim. Dedi ki, 'bu son durum nedir?' Biz de bütün gelişmeleri anlattık. Son durum da bildiğiniz gibi, şu anda Türkiye burada BM'nin tanımış olduğu Serrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci bir Hafter var. Biz bu desteğimizi sürdürüyoruz. Hafter'e karşı da, Hafter'in yanında kim yer alıyorsa alsın onların karşısında duruyoruz. Şu an itibariyle birçok yer geri alındı. Tarhuna bölgesi önemliydi, Fatiye Havalimanı önemliydi, orası alındı. Adeta Tunus'a dayanan kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Serrac'ın kontrolü altına girmesi Hafter'i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor, Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var" dedi.

Libya'da bundan sonraki sürecin ne olacağı sorusuna cevap veren Erdoğan, "Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Böyle bir adım belki olabilir. Bu arada Sayın Putin ile de görüşmem gerekecek, onunla da konuşacağım. Özellikle Kahire zirvesine Rusya'nın farklı bir şekilde katılması, orada Suudi Arabistan'ın, Abu Dabi yönetiminin, Fransa'nın, Ürdün'ün orada yer alıyor olması. Bunlar bizi üzen görüşmeler oldu. Hepsinden öte Rusya'nın orada bu şekilde yer alıyor olması hepsinin ötesinde. 'Benim orada askerim yok' türünde açıklamalar vardı. Bu arada 19 tane uçağı var, orada şu anda bulunuyor. Bunları kendileri ile konuşalım istiyorum. Ne gibi adımlar atarız bunun da planlamasını yaparız diye bir düşüncem var" şeklinde konuştu.

ABD ve Rusya ile olan müzakerelerin gittiği yolda Hafter'e siyasi geçiş yolunda yer olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, "Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütü ile kol kola bir yapılanmanın ABD'deki yağma olaylarının arkasındaki örgütleyici güç olan ANTİFA ile ilgili ABD Başkanı ile ilgili yapılan görüşmede neler konuşulduğunun sorulması üzerine Erdoğan, "Kendisi de bu konunun farkında olduğunu, bu konu ile ilgili bizim onlara aktardığımız bilgileri kendi arkadaşlarından alacağını, 'tekrar bir görüşme yapabiliriz' dedi. Bu şekilde işi bağladık. ANTİFA konusuna hakim olduğunu söyledi. Orada bu FETÖ'nün mensubu olan bazı isimler var, o isimleri kendilerine aktardık. 'Bu konularla ilgili gönderdiğiniz bilgileri de alacağım, gerekli çalışmaları yapacağım' dedi" açıklamasında bulundu.

"YUNANİSTAN BOŞ DURMUYOR, KURU SIKI ATIYOR. BİRAZ KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VAR, HADDİNİ BİL"

Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumunun ortada olduğunu belirten ve Türkiye'nin bundan en ufak bir taviz vermeyeceğini söyleyen Erdoğan, Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye karşı aldığı tavra cevap verdi. Erdoğan, "Biz geçmişte bizim ne sismik araştırma gemimiz vardı, ne sondaj gemimiz var. Bizim şimdi 3 tane sondaj gemimiz var, 2 sismik araştırma gemimiz var. Bunlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Fatih de Karadeniz'de çalışma yapacak. Bunlar rahatsız ediyor tabi. Bizim sondaj gemilerimiz buraya geldiği zaman elini kolunu sağlayarak değil, fırkateynlerimizle beraber her türlü hazırlık içinde buraya geliyorlar. Kendinize çeki düzen verin, en ufak bir yanlışa girerseniz gereken yapılır. Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Kuru sıkı attığı ülke hangi ülke. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Biraz kendine çeki düzen var, haddini bil. Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı bellidir. Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi sabote edip, bir taraftan Yunan bayrağını, öbür tarafta bir tane paçavra falan asıyorlar, bunları yaptığınız zaman bunlar karşılıksız kalır mı? Siz uyarılara da kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar Ayasofya ile ilgili 'sakın ha orayı camiye çevirmeyin.' Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz. Türkiye'nin kurumları var, böyle bir adım atılacaksa yetki sahibi bellidir. Karar verildikten sonra icra makamı gerekli adımı atar. Sizden izin almaya tevessül etmez. Şu anda icra makamına bile gerek yok, Sayın Bahçeli açıklama yaptı, bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz. Kararını verdikten sonra atılması gereken adımlar atılır. Bizim şu anda yeni deniz yetki alanları dışında bir de kara var. Karada da atılan ve atılmakta olan adımlar var" dedi.

ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşmede S-400 ve F-35 konularının gündeme gelip gelmediği sorusuna cevap veren Erdoğan, "Gündeme gelmedi. Şu anda çalışma grupları oluşturduk. Sayın Trump ile bu akşam yaptığımız görüşmede onları oluşturduk. Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız, istihbarat ve özel danışmanlarımız bu çalışmayı yapacaklar" diye konuştu.

(İHA)