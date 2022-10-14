Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zeytinburnu'na teşekkür" paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zeytinburnu'na teşekkür" paylaşımı

14.10.2022 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zeytinburnu'na teşekkür" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zeytinburnu'na teşekkür" paylaşımı - Son Dakika
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