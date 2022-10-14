Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı - Son Dakika

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