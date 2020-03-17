CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİRVE MESAJI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİRVE MESAJI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİRVE MESAJI

6 saat önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİRVE MESAJI, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından, twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyu

-Görüşmeden fotoğraflar


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:38 Kaynak: DHA
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