Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a Tebrik Telgrafı
20 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip
Erdogˆan, Anayasa Mahkemesi
Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı go¨ndererek, bas¸arı dileklerini ilettiği aktarıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:07 Kaynak: DHA
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