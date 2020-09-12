Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bizim IMF diye bir kapımız yok. Biz bize yeteriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bizim IMF diye bir kapımız yok. Biz bize yeteriz" dedi.

Erdoğan, "Hiçbir darbe, meşru, milli, masum, onurlu değildir" dedi.

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerine tepki göstererek, "Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıldönümünde Yassıada'da düzenlenen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade' isimli Sempozyuma katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eski Başbakan Tansu Çiller ile çok sayıda konuk katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, "Sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere özellikle teşekkür ediyorum. İnsanlık tarihinde pek çok yönetim biçimi vardır. Bu yönetim sistemleri içinde milli irade üstünlüğüne dayalı olanların ayrı bir yeri bulunuyor. Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama alanına sahiptir. Türkiye'de bu sürece en erken katılan ülkeler arasındadır. Bu süreç oldukça zorlu ve sıkıntılı yürümüştür" dedi.

"Vesayetin hiçbir oyunu meşru değildir"

"1950'den bugüne baktığımızda darbeler, cuntalar vesayet lekeleriyle dolu olduğunu görüyoruz" diyen Erdoğan, "Siyaset mühendislikleri, zorbalıklar, sinsi tuzaklar ve daha nice oyunlar yaşadık. Bedelini demokraside ve ekonomide geri kalmışlık olarak, evlatlarımızın darağacından terör saldırılarında can vermeleri olarak ödediğimiz bu süreci asla unutmayacağız. Her şeyden önce şu gerçeği ülkemizdeki herkesin kabul etmesi gerek; Türkiye'de yapılmış ve teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, vesayetin hiçbir oyunu meşru değildir, milli değildir, masum değildir, onurlu değildir" diye konuştu.

Her darbenin bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yer olarak tarif edenler, ülkemizi mutlaka vasiler eliyle yönetmek için her yolu denemişlerdir. Milletimiz 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır. Yine o gece görülmüştür ki, millet kıyama kalktığı zaman darbecilerin silahı da topu da medyası da uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 12 Eylül. Bu tarih hepimiz için takvim yapraklarındaki 365 sayfadan biri olmanın çok ötesinde anlamlara sahiptir. Türkiye bundan tam 40 yıl önce bir 12 Eylül sabahı gözlerini silahların gölgesi altında açmıştır. Tanıdık bir felaketin habercisi gibiydiler. Türkiye bir askeri darbeye daha maruz kalmıştı. Bizim çocukluğumuza denk gelen ama bizden önceki neslin tam hayatına yerleşen 1960 darbesi ve ardından gelen felaketler bugün hala yürekleri dağlıyor. Bu acı gelişmelerin hepsi de, darbeye zemin hazırlamak ve toplumsal meşruiyet oluşturmak için yazılmış bilinçli bir senaryonun ürünüdür" diye konuştu.

"Darbe haberi, Washington'a ulaştığında birilerinin 'bizim çocuklar başardı' demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi yine "bizim çocuklar yine başardı" demek için bekliyordu" diyen Erdoğan, "Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır. Askeri rejimin sol grupları sert şekilde tasfiye etmesinin amacının PKK'nın gelişip büyümesindeki engelleri kaldırmak olduğu anlaşılıyor. Yine askeri rejimin bu ülkenin yerli girişimlerini kaybetmenin de FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu daha iyi görüyoruz" dedi.

"Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz"

Erdoğan, "Milletimizin adeta hayat damarları olan dini hassasiyetleri, kültürel birikimleri FETÖ ve benzeri sapkın yapılar öne çıkarıldı. IMF'ye muhtaç ve mahkum hale getirildik. Bunu bizzat şahsım yaşadım. İşte göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı ve hamdolsun 2013'te IMF'ye olan bu borcu sıfırladık. Artık bizim borcumuz filan kalmadı. Ama ana muhalefet 'bak ekonomik sıkıntılarınız var, durmayın IMF'ye müracaat edin, bu ülke ayakta kalsın' Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz. Bu ülke kendine yeter" dedi.

"Son 18 yılda pek çok reformu hayata geçirdik"

Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde yine 12 Eylül'de tohumları atılan sosyal çarpıklıkların olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gençlerimizin tarihleriyle, kültürleriyle ilgilenmektense sapkın hayat biçimlerine, ahlaksızlığa, lümpenliğe teşvik edilmesi 12 Eylül'ün ülkemize bıraktığı kötü mirastan birisidir. Darbe ve vesayet düzeni Türkiye'ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur. Üzerinde darbe gölgesi olmayan tek köklü değişim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizdir. Bu ciddi manada bunları rahatsız etmiştir. Elbette bu safhaya kolay gelmedik. Son 18 yılda, milletimizin demokrasi ve kalkınma özlemini dindirecek pek çok reformu hayata geçirdik" diye konuştu.

"Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız güneyde malum koalisyon güçleriyle mücadelemiz var. ve hemen şöyle bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye'de. Öbür tarafta Libya'da karşımızda darbeci Hafter ve onun güçlerinin ne yazık ki Wagner diye paralı Abu Dabi yönetiminin desteklediği silahlı güçleri var. Onların yanında Fransa sürekli gündemde. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık" dedi.

Yunanistan'a Doğu Akdeniz mesajı

Koronavirüs sürecinde 150'ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz destek verildiğini aktaran Erdoğan, "Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle. Türkiye Meclisi'yle, Cumhurbaşkanlığıyla, yargısıyla, kurumlarıyla, ordusu ve diplomasisiyle kendi oyun planlarını uyguladıkça hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Şu anda Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodyaklarla dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman komşu komşu diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver. Hamdolsun biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Recep Tayyip Erdoğan, Darbe, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 15:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak' - Son Dakika


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