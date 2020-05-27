Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi."
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28.05.2020 02:22:03. #1.13#
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