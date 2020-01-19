Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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