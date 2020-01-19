Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e iniş yaptı Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin saat 15.00'te görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "süt" yanıtı: Eğer isterse, süt verilen aileleri kendisiyle beraber tek tek gezeriz