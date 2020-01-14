Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Darbeci Hafter, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz söylediğimiz sözün arkasında durduk. Ama ne yazık ki darbeci Hafter, aynen darbeciliğinde olduğu gibi, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Trablus Hükümeti son derece yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce bekledi sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:31:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]